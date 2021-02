Ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla az Átlátszó cikke nyomán, Rogán Antal harmadik felesége, Rogán Barbara és családja novemberben – nem sokkal házasságkötésük előtt – másfél milliárd forintért kötöttek adásvételi szerződést hatalmas földterületek megvásárlására. A vételár 95 százalékát, azaz 1,5 milliárd forintot pedig az állami tulajdonú Budapest Banktól kapott földvásárlási hitelből fizetik ki.

A 444.hu szerdai, friss cikke szerint valójában még ennél is nagyobb területről és ennél is több pénzről van szó: két újabb szerződés azt bizonyítja, hogy Rogán apósáék pár héttel a decemberi esküvő előtt még két másik eladótól is vettek 149 hektárnyi földet Rogán Barbara szülőföldjén több mint 182 millió forintért. A vételár 95 százalékát ezekben az esetekben is a Budapest Banktól kapott kölcsöntől fedezték.

A HVG Miniszterelnöki Kabinetirodához fordult az ügyben, ahonnan azt a választ kapták, hogy:

A feleségem nem kíván közszereplő lenni és élni kívánunk a joggal, ami a magánélet védelméről szóló törvény alapján mindkettőnket megillet. Bármilyen, a magánéletünkre vonatkozó információ jogosulatlan közlése esetén bírósághoz fogunk fordulni.

A HVG hozzáteszi, a 28 éves nő és Rogán Antal kapcsolatáról a nő nevének említése nélkül már tavaly márciusban megjelent néhány, fényképpel illusztrált cikk, de az, hogy a politikus feleségül is vette őt, csak a miniszter frissen leadott vagyonnyilatkozatából derült ki, a vele egy háztartásban élők sorában a politikus ugyanis új nevet tüntetett fel: Rogán Barbarát.

Forrás: 24.hu, HVG