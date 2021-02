Előkerült két másik szerződés, ami újabb földvásárlásokról szól.

A miniszterelnöki kabinetfőnök új neje és annak szülei két további társukkal még az esküvő előtt, novemberben szerződtek 1022 hektár földbirtok adásvételéről – írta meg még kedden az Átlátszó. A vételár oroszlánrészét a kormányzati irányítás alatt álló Budapest Bank 1,58 milliárdos hitele fedezi a lap szerint.

Az Átlátszó cikke szerint nem csak földvásárlásra kapott hitelt az állami Budapest Banktól Rogán Barbara rokonsága.

Az érdekeltségükbe tartozó Ductus Kft. nemrégiben összesen 315 millió forint összegű kölcsönt kapott a Budapest Banktól.

Rogán Barbara családtagjai tavaly augusztusban 1/4-1/4 arányú tulajdonrészeket vásároltak az agrártanácsadással foglalkozó Ductus addigi kizárólagos tulajdonosától a lap szerint.

Egy 2020. október 1-i keltezésű jelzálogszerződés szerint, amely a Budapest Bank, valamint a Ductus három tulajdonosa között köttetett, a pénzintézet 2022 szeptemberi lejárattal egy 240 millió forintról szóló eseti kölcsönszerződést, valamint egy 75 millió forintról szóló éven túli beruházási kölcsönszerződést kötött a vállalkozással. A banknak a kamatos törlesztésig zálogjoga van az üzletrészeken – írja az Átlátszó.

A lap szerint a 2020 novemberi álláshirdetések arra utalnak, hogy a Ductus bővíteni készül a tevékenységét. Az egyik ilyen hirdetés szerint több megyében területi képviselőket, valamint olyan felsőfokú végzettségű exportértékesítőket kerestek, akiknek feladata „új, európai partnerkapcsolatok felkutatása a Ductus Kft-hez tartozó gazdák terményeinek értékesítése céljából”.

Ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla, Rogán Antal harmadik felesége, Rogán Barbara és családja novemberben – nem sokkal házasságkötésük előtt – másfél milliárd forintért kötöttek adásvételi szerződést hatalmas földterületek megvásárlására. A megvásárolt földterületbe beleférne Budapest I., V., VI. és VII. kerülete, vagyis a Várnegyed, a Belváros, Terézváros és Erzsébetváros egyben.

A vételár 95 százalékát, azaz 1,5 milliárd forintot pedig az állami tulajdonú Budapest Banktől kapott földvásárlási hitelből fizetik ki.

A 444.hu friss, szerdai cikke szerint valójában még ennél is nagyobb területről és ennél is több pénzről van szó: két újabb szerződés azt bizonyítja, hogy , hogy Rogán apósáék pár héttel a decemberi esküvő előtt még két másik eladótól is vettek 149 hektárnyi földet Rogán Barbara szülőföldjén több mint 182 millió forintért. A vételár 95 százalékát ezekben az esetekben is a Budapest Banktól kapott kölcsöntől fedezték.

Az új felesége földvásárlásával kapcsolatban korábban a 44 megkereste Rogán Antalt, de nem reagált az üzenetünkre. A hvg.hu megkeresésére a Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül annyit válaszolt:

A feleségem nem kíván közszereplő lenni és élni kívánunk a joggal, ami a magánélet védelméről szóló törvény alapján mindkettőnket megillet. Bármilyen, a magánéletünkre vonatkozó információ jogosulatlan közlése esetén bírósághoz fogunk fordulni

Forrás: Átlátszó, 24.hu, 444