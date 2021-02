Szeretett családtagját gyászolja Bangó Margit: a Kossuth-díjas előadóművész a testvérét veszítette el írja a Blikk.

Nehéz időszakot tudhat maga mögött Bangó Margit, akit sorban érnek egymás után a fájó csapások. Előbb anyagi gondok lettek amiatt, hogy régóta nem léphetett színpadra, s egy félreértés miatt a végrehajtók is több százezer forint kifizetését követelték tőle. Korábban a koronavírussal is megfertőződött, most pedig elárulta, gyászol. A Kossuth-díjas előadóművész húga a mai napon hunyt el.

Ma délelőtt elvesztettük drága Irénkémet. Szegény húgom 4 és fél hónapig küzdött a súlyos kórral, de már nagyon szenvedett. Minden nap meglátogattam, mellette voltam ameddig csak tudtam. Mérhetetlen fájdalmat érzek. Nagyon jó testvérek voltunk mind a kilencen, de így már csak ketten maradtunk Rózsikámmal

- mondta Bangó Margit.

Forrás:Blikk

Kép:MTI