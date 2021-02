Sörfőzdére is kapott pénzt a kormánytól az agyontámogatott futballklub tulajdonosának cége

A vajdasági egyesület bő 8 milliárd forinthoz jutott már hozzá, de Zsemberi János telekommunikációs cége most a sörfőzésbe is beszáll írja a 24.hu.

Jól érezte meg az amúgy a kábeltelevíziós, telekommunikációs piacon évtizedek óta érdekelt Sat-Trakt Kft., hogy most érdemes sörfőzésbe fognia: bekerült azon cégek közé, amiknek a magyar állam támogatást ad azért, mert Szerbiában valósítanak meg beruházást. Szerdán hozta nyilvánosságra a Külgazdasági és Külügyminisztérium, hogy nyolc vállalat 25 milliárd forint értékben ruház be külföldön, ehhez pedig 13 milliárd forintnyi állami támogatást kapnak. A Sat-Trakt Kft. Szabadkán fog sörfőzdét építeni. Hogy ehhez pontosan mennyivel járul hozzá a magyar kormány, az a minisztérium közleményéből nem derül ki, és hiába is kérdeztük, egyelőre nem árulták el, de ha az átlaghoz igazodik a támogatási intenzitás, és a költségek felét az állam állja, akkor a dotáció 1 milliárd forint körül alakulhat.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Fél éve sincs annak, hogy a Magyarországon húszéves múlttal rendelkező Sat-Trakt Kft. felvette a tevékenységi körei közé a sörfőzést. A vállalkozás ugyanakkor főként Szerbiára és a Balkánra koncentrál, Szerbiában 1993 óta van jelen.

A kft. Zsemberi János érdekeltségének számít, akit pár éve szoros kötelékek fűznek Orbán Viktorhoz. Az Átlátszó azt írta, beszélik, hogy

egyetlen ember van a Vajdaságban, akinek közvetlen elérése van a magyar miniszterelnökhöz, és az nem Pásztor István, a Fidesszel szövetséges Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke, hanem a topolyai illetőségű milliárdos

Zsemberi volt önkormányzati képviselő a 15 ezres lélekszámú, javarészt magyarok lakta Topolyán, és tagja volt egy ideig a szerb labdarúgó-szövetségnek is. Cége a főtámogatója a topolyai futballklubnak, amelynek ő a tulajdonosa. A klub három éve fűzte szorosra kapcsolatát a felcsúti fociklubbal is, a két akadémia is együttműködik.

A topolyai akadémia 2016-tól kezdve eddig négy körben csaknem 8,5 milliárd forintot kapott a határon túli fociakadémiák támogatásának keretében, volt, hogy a magyar kormány, volt, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség jóvoltából. Az addig a szerb harmadosztályban játszó topolyai focicsapat feljutott az első ligába, és miután 2019-ben a negyedik helyig szárnyalt, indulhatott az Európa Ligában is.

Zsemberit Szerbia száz leggazdagabb embere között szokás emlegetni

– festette le az Index, amely a topolyai fociklub felemelkedéséről írt bő két éve. Most támogatásra érdemesnek ítélt fő cége nem egészen két éve már kapott apanázst a magyar államtól, akkor (mai árfolyamon) bő 750 millió forint támogatást folyósítottak a Prosperitati Alapítványon keresztül a Sat-Traktnak, amely kábeltelevíziós, internetes és telefonos hálózatot épített ki.

Zsemberit a napokban az év üzletemberének választotta a Vajdasági Gazdasági Kamara. A díjátadón elárulta, hogy a kábeltelevíziós, internetes és telefonos szolgáltatás után most egy saját mobiltelefon-hálózat kialakításán munkálkodnak.

A vállalkozó, illetve a Sat-Trakt tavaly más üzletben is fantáziát látott. Két, a dohánybizniszben érdekelt cége lett, egyet vett, egyet pedig alapított, mindkettő Röszkén van bejegyezve.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd