A komáromi polgármester egy YouTube-videóban beszélt arról, hogy a városban súlyos a helyzet: a járvány 2020-as kezdete óta február 26-án regisztrálták az eddigi legtöbb, egy nap alatt igazolt fertőzöttet, összesen 38 embert – írta meg a 444.

A polgármester elmondta, hogy a városban február 26-án több fertőzöttet azonosítottak, mint aznap mondjuk Zalában, Veszprémben vagy Tolnában.

A város első embere szerint ebből látható, hogy Komárom-Esztergom megye az egyik legfertőzöttebb megye, ezért mindenkit arra kér, hogy tartsák be a szabályokat, viseljenek maszkot, mert egyre több oktatási intézményben vezettek már be korlátozásokat, de volt olyan intézmény is, amit teljesen be kellett zárni.

Azt is hozzátette, hogy emiatt a héten hoznak döntést arról, hogy elrendeljenek-e rendkívüli szünetet.

Forrás: 444.hu