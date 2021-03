A NAV akár el is engedheti a tb-tartozás

Ez egy államtitkári írásbeli válaszból derült ki írja a HVG.

Még mindig be lehet fizetni azt az elmaradt hathavi tb-tartozást, ami miatt elvileg február 12-től már az életmentő beavatkozások is fizetőssé váltak a halaszthatóak mellett – szúrta ki az Azonnali.hu Tállai András államtitkár írásbeli kérdésre adott válaszát.

Az államtitkárhoz Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője fordult, arról érdeklődött, hány embernek vált végül érvénytelenné a tajszáma. Tállai azt válaszolta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még most is vizsgálja a számlaadatokat, az adósság még most is rendezhető.

Az adóhatóság újabb figyelmeztetéseket küldött az érintetteknek, a tajszámok lámpája tehát még nem fog barnára váltani a rendelőkben. Az államtitkár válaszából az is kiderült, hogy lehet kérni a befizetésre a NAV-nál pótlékmentes részletfizetést, sőt, akár az adósság teljes elengedését is. Akik pedig nem engedhetik meg maguknak, hogy befizessék ezt a pénzt, az illetékes járási hivatalokban jelezhetik, szociális rászorultsági alapon férhessenek hozzá az életmentő beavatkozásokhoz térítésmentesen.

Ez a rendelkezés 70 ezer embert érint

– emlékeztet a lap.

Forrás:HVG

Címlapkép:Propeller