Fekete Dávid szerint a felesége „más férfi oldalán keresgéli a boldogságot”.

„Kedves Valaki (én tudom, ki), most nem nevezlek meg, tőlem nem kell félj, de remélem, tudod, hogy egy 3 gyermekes családot tettél tönkre. Érzelmileg ezt már nem tudom akceptálni.

Kedves Ismreősök, barátok! Mivel magánéletemet nagyrészt a nyilvánosság elött éltem... Egyszer, számot kell adni... Közzétette: Fekete Dávid Hivatalos – 2021. március 4., csütörtök

Részletekbe pedig nem nagyon szeretnék belemenni. Nem is értem, hogy lehettem annyira bizakodó és pozitív, hogy azt gondoltam, nem csak a jóban, hanem a rossz időkben is kitartasz majd mellettem. Köszönöm Neked, Nektek, hogy nem elég a temérdek problémám, még rám kerűlt ez a súly is. Tudom, tudom... ilyen az élet... egyszer fent, egyszer lent” – írta a posztban.

A házaspár két ikerfiút és egy kislányt nevel.

Forrás: blikk.hu

Címlapkép: Instagram/Fekete Dávid Hivatalos