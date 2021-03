Kellemetlen tünetei vannak a koronavírussal küszködő Dobrev Klárának

Megosztotta követőivel is a részleteket.

Facebook-oldalán keresztül köszönte meg a rengeteg szeretetet Dobrev Klára EP-képviselő, miután nőnap alkalmából köszöntötték, illetve jobbulást kívántak neki.

Gyurcsány Ferenc felesége koronavírus-fertőzéssel küzd, és bár nincsenek súlyos tünetei, ő sem úszta meg a lázat és a fej-, illetve végtagfájdalmat.

Nem tagadom, én is megszenvedem ezt a betegséget, de a lázon, fejfájáson, levertségen túl nincs baj. Hogy is lehetne: amíg van húsleves és vagytok Ti, addig nincs ok aggodalomra, ebben biztos vagyok