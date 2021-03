Forgalommal szemben autózott egy bedrogozott férfi az M1-esen

Egy pár Bábolna térségében, kábítószer hatása alatt, a forgalommal szemben hajtott az autópályán Bábolna térségében – tudta meg a Telex.

Az illuminált állapotban lévő pár az egyik benzinkútra is behajtott, ahol a kút shop-jának is nekiment az autójával. Ezután folytatták útjukat továbbra is szemben a forgalommal a leállósávon. – írta meg a Telex. Szerencsére senki nem sérült meg, de három kamera is rögzítette az ámokfutásukat.

A rendőrség munkatársai Tata térségében állították meg a 35 éves férfit és a 43 éves nőt. Közúti veszélyeztetés miatt eljárást indítottak ellenük, emellett kábítószerbirtoklás miatt büntetőeljárás folyik ellenük.

