Az egyiknek inas, a másiknak kolléga – Reagált a MOK Orbán megjegyzésére

Sokaknál kiverte a biztosítékot Orbán Viktor szokásos pénteki interjújában pénteken. Most a MOK reagált a hallottakra.

Kép: Pexels

„Most az a helyzet, hogy a rezidenseket, ők az inasok vagy (…) frissen végzett diplomások és készülnek a szakmájukra, őket már javarészt beoltottuk, és már vezényeltük is, a végzős medikus hallgatók pedig most jönnek sorra az oltásban, és utána, most már van jogszabályi alapja is, és úgy látom, hogy a szívükben-lelkünkben is készen állnak arra, hogy ha menni kell, akkor mennek.” – mondta a miniszterelnök pénteken.

Az ellenzék azonnal reagált az elhangzottakra, főként az „inas” szó használatát kifogásolták. Ma pedig a MOK oldalára is felkerült egy rövid szöveg, ami feltehetőleg szintén ezekre a gondolatokra reagál:

„Köszönjük nektek, rezidensek, orvostanhallgatók, ápolók és szakorvosok! Nekünk kollégák vagytok.”

Forrás: Telex

Kép: Pexels