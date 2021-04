Bolondos április: a hegyekben akár 10-20 centiméternyi hó is hullhat

Erős széllökésekkel, havazással kell számolni a Dunántúl nagy részén, ahol a magasabban fekvő részeken nagyobb hólepel is kialakulhat, az ország keleti felén pedig zivatarok lehetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég. A Dunántúlon délelőtt egyre nagyobb területen válik viharossá a szél, sőt délutántól már északkeleten is lehetnek viharos lökések. A legerősebb széllökések főleg az Alpokalján, a Bakonyban, ill. a Balaton térségében elérhetik, meg is haladhatják a 90 km/h-t.

A délutáni órákban intenzív csapadék érkezik, amelyből éjfélig a Dunántúl nagy részén, illetve a Dél-Alföldön területi átlagban többnyire 10-20 mm, a főváros tágabb térségében, az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében 20-30 mm csapadék várható, de lokálisan ennél több is hullhat.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint délelőtt leginkább az észak-dunántúli hegyekben (Soproni-, Kőszegi-hegység, Bakony) havas eső, havazás válthatja az esőt, majd délután a Dunántúlon már síkvidéken is halmazállapot-váltás kezdődik. Estétől már a keletebbre fekvő hegyvidéki tájakon is havazhat. Síkvidéken (Dunántúlon) átmeneti, olvadozó, vékony hólepel kialakulása valószínű, míg 300-400 m felett már több cm vastag hótakaró róhat terhet a fák ágaira, a magasabban fekvő helyeken (Dunántúli-középhegység, Mecsek magasabb csúcsain 400-500 m felett) akár 10-20 cm vizes hóréteg is kialakulhat. Kedd estétől az Északi-középhegység csúcsain is gyarapodik majd a hóréteg.

Délután, késő délután a Tiszántúlon, kiváltképp a Berettyó-Körös-vidék térségében megdörrenhet az ég, a kialakuló zivatarokat lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék kísérheti.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 3 és 7, attól keletre 7 és 14 fok között várható. A keleti határszélen lehet ennél pár fokkal melegebb, de ott is a déli óráktól gyorsan lehűl a levegő. Késő estére 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Figyelmeztető előrejelzések, riasztások kedd reggel

Keddre a meteorológiai szolgálat az ország több megyéjére adott ki valamilyen figyelmeztető előrejelzést. Zivatar miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Békés és Hajdú-Bihar megyében. Széllökés miatt másodfokú figyelmeztetés él Vas, Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyékben, ugyanemiatt elsőfokú előrejelzés van érvényben Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Fejér, Komárom-Esztergom megyékben. Ebben az utóbbi négy megyében, valamint Pest, Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben nagy mennyiségű eső miatt is él a figyelmeztetés.

Az ország nyugati járásainak nagy részére (a soponi járástól a nagyatádi járásig, a körmendi járástól a dunaújvárosi járásig) elsőfokú riasztás is érvényben van a a széllökések miatt.

Kedd éjjeltől szerda estig

Kedd éjjel túlnyomóan borult lesz az ég. Egyre keletebbre tolódik a vegyes halmazállapot határa, így a az ország nagyobb részén már havas eső, havazás várható az eső mellett. Síkvidéken továbbra is csak átmeneti jelleggel, míg a hegyekben tartósan megmaradhat a vizes, tapadó hó. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz erős, főleg az Észak-Dunántúlon, a Zemplén térségében viharos. A késő esti 2, 8 fokról hajnalra 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szerdán jobbára borult lesz az ég, csak a nap második felében, a Dunántúlon vékonyodhat el a felhőtakaró. Délelőtt még szinte országszerte előfordul csapadék, zömében hó, havas eső de a keleti megyékben inkább eső valószínű. A déli óráktól csökken a csapadék intenzitása, délutánra a Dunántúlon el is áll. Az északi, északnyugati szelet továbbra is a Dunántúlon és az északkeleti megyékben kísérik viharos széllökések (emiatt több megyére is kiadták már most az elsőfokú figyelmeztető előrejelzést). A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul.

Forrás: met.hu