Csak lépcsőzetesen nyitnak az iskolák, a felső tagozatosak még otthon maradnak május 10-ig

A kormányfő 3,5 milliós átoltottsági szinthez kötötte az újabb nyitást az éttermek teraszain. Nem nyílnak meg egyszerre ugyanakkor az általános iskolák, hétfőtől csak az óvodákban és az alsó tagozatokban kezdődik meg a jelenléti oktatást. A felső tagozatosok május 10-ig maradnak otthon.

Orbán Viktor kedden Facebook-posztban jelezte, hogy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, már 3 millió beoltott van Magyarországon. Sokan várták azt, hogy ezzel együtt újabb enyhítésekről is beszámolt, de az akkor még elmaradt – emlékeztet a Telex.

Orbán most azt mondta, hogy a kormány újraindítás következő lépcsőfokát 3,5 millió beoltottnál éri el.

A miniszterelnök szerint, ez a jövő hét közepén lehet szerdán vagy csütörtökön. Ezek után kinyithatnak a teraszok. Hogy segítsék a vendéglátósokat, az őket terhelő teraszdíjakat eltörlik.

Az iskolák kinyitásáról azt mondta, hogy fokozatosan és óvatosan haladunk,

ezért április 19-én csak az óvodákban és az alsó tagozatokban kezdődik újra a jelenléti oktatás. A felső tagozatos tanulók, a középiskolásokkal egy időben, május 10-én térnek majd vissza az iskolába.

Orbán azt is mondta, hogy ne hallgasson senki az oltásellenes hangokra, és mindenki fogadja el a neki felajánlott vakcinát.

Amikor a kétmillió beoltottat elértük, a kormány több enyhítő intézkedést bevezetett.

A kormány ekkor egyebek mellett azt is bejelentette, hogy április 19-én az iskolákban és óvodákban újraindulhat a jelenléti oktatás. Igaz, ebben később némileg visszakozott, a középiskolákban az írásbeli érettségik végéig, május 10-ig marad az online oktatás.

Mindeközben a továbbra is magas fertőzésszámok miatt szülők és pedagógusok is azt kérték a kormánytól, hogy az általános iskolák is maradjanak zárva április 19-e után is, hiszen nem feltétlenül alakul ki a védettség a beoltott tanároknál sem, és sok szülő is félti a fertőzéstől a gyermekét.

