Jakab Péter szerint Vona Gábor a hibás abban, hogy a Fidesz 2018-ban kétharmadot szerzett

Erről is beszélt a Magyar Narancsnak adott interjúban.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A Jobbik elnöke a párt korábbi vezetőjét, Vona Gábort tette felelőssé, hogy a 2018-as országgyűlési választást csúfos vereséggel zárták. Jakab szerint ha akkor összefogtak volna, már nem lenne kétharmados többsége a kormánynak.

Arra a kérdésre, hogy miért állt össze pártja a teljes baloldallal, Jakab Péter így válaszolt:

"A világ változik, és nekünk is kell. Ennek a változásnak az eredménye az összefogás is. Amit nem is mi fogalmaztunk meg, hanem a választók"