A teraszok vendégeinek nem kell maszkot viselniük

Reggel 5 és este fél 10 között lehetnek majd nyitva a vendéglátóhelyek teraszai



A Magyar Közlönyben a terasznyitást szabályozó rendeletmódosítás, a kormány oldalán már közöltek néhány részletet.

A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbítja a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, vagyis

április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is.

A vendéglátóhelyek teraszai, kerthelyiségei azután nyithatnak meg, hogy a beoltottak száma a jövő héten eléri a 3,5 milliót.

A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

A szabályok be nem tartása esetén a vendéglátó üzlettel szemben százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírság szabható ki, de akár a vendéglátóhely bezáratása is elrendelhető. A szabályokat be nem tartó vendéggel szemben pedig szabálysértés esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő pénzbírság is kiszabható. A kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat.

A munkahelyi, iskolai, kórházi menzák és büfék nyitva lehetnek. A szálláshelyen található étterem és bár csak az ott megszálló – üzleti céllal érkezett – vendéget szolgálhatja ki.

Április 19-én, hétfőn az óvodák újranyithatnak, az általános iskolák alsó tagozatai – az 1-4. évfolyamokon – pedig visszatérnek a rendes, tantermi oktatásra. A felső tagozatok és a középiskolák május 10-től térhetnek vissza a tantermi oktatáshoz. A felnőttképzésben szintén április 19-től ismét lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása.

