Újabb, most már 600-800 fős ostrom készülődik a Dunaferr-gyár ellen

Pénteken még megakadályozták a balhét a rendőrök.



Dolgozók táblalemezek csomagolását végzik az ISD Dunaferr Zrt. meleghengerüzemében Dunaújvárosban. Fotó: Kovács Attila /MTI

Mint arról beszámoltunk, péntek este egy kopasz biztonságiakból verbuvált banda próbált bejutni a dunaújvárosi vasgyár területére.

A rendőrség közlése szerint Dunaújvárosban többen jogellenes magatartásra készülnek.

A rendőrség a közterületek rendjének fenntartása érdekében, megfelelő létszámú erőket összevonva rendőri intézkedéseket hajtott végre, személyeket igazoltatott, gépjárműveket ellenőrzött

- ismertették.

Megjegyezték: egy esetben közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt a rendőrség szabálysértési eljárást kezdeményezett.

Azt írták, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, Dunaújváros területén a közlekedés rendje helyreállt.

A Dunaferr cégcsoport hivatalos honlapján tájékoztatott az esetről, amelyet úgy jellemzett, hogy

a Dunaferr ukrán kisebbségi tulajdonosának nevében egy "zsoldos csapat" az elmúlt hónapok "verbális és jogi agressziója után fizikai agresszióra készült". "A feltűnően sok, kopaszra borotvált, kimondottan militáns benyomást keltő férfiakból álló csapatot pénteken az esti órákban a hatóságok feltartóztatták"

- írta a cég.

A cégvezetés információi szerint

a Dunaferr ukrán kisebbségi tulajdonosának, Tatjana Tarutának és köreinek képviseletében pénteken "Mikó István toborzott zsoldos csapattal készült elfoglalni a vasművet".

Közölték, hogy a támadók tervei és a kapukon kívül zajló események ellenére a vállalatnál most is zavartalan a termelés, a szakemberek a megszokott fegyelemmel végzik a munkát a kohóknál és más gyáregységekben is.

Az ISD Dunaferr Zrt. irányításáért lassan egy éve folyik a harc az orosz többségi tulajdonos és az ukrán kisebbségi tulajdonos között, ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország legnagyobb kohászati vállalata válságban van.

A "zsoldos csapatot" irányító Mikó István az Indexnek azt nyilatkozta, hamarosan újra próbálkoznak, de már nagyobb letszámmal, 600-800 fővel jönnek. Elmondása szerint tegnap 500-an voltak.

Hogy ezt pontosan mikor tervezik, egyelőre nem tudott válaszolni, csak annyit mondott,

remélhetőleg minél előbb,

mert a cég felszámolása a küszöbön áll.

Forrás: MTI/Index.hu

Fotó: MTI/Kovács Attila