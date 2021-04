Facebook-csoportban vadásznak a "lepattanó" vakcinákra, sokakat beoltottak

Többen jutottak így oltáshoz, volt aki regisztráció nélkül. Egy orvos szerint természetes, hogy az oltópontokon minél több embernek akarják beadni a vakcinákat, mert a kiolvasztott ampullákat nem lehet csak úgy visszafagyasztani.

A Blikk cikke szerint Facebook-csoportban "vadásznak" fiatalok a "lepattanó" koronavírus-vakcinákra, a módszer pedig több helyen, Újbudán és Telkiben is bevált.

A lapnak az egyik érintett mesélte el, ő hogyan jutott oltáshoz behívó nélkül.

Húsvét után, kirándulásból hazajövet hívott fel a gyógyszerész barátom, hogy most kapott oltást a Szent Kristóf rendelőintézetben, és amikor eljött, kiszólt neki a nővér, hogy többen nem jöttek el a megkapott időpontra, szóljon az ismerőseinek, mert a hivatalos rendelési idő után azonnal beolthatják őket

- mesélte el a lapnak az egyik érintett, aki azt is hozzátette, hogy mire az oltópontra értek ismerőseikkel, addigra mintegy 60 ember állt sorba. Kisvártatva egy asszisztens kijött és leírta a neveket és TAJ-számokat egy lapra, és azzal biztatta őket, hogy nagyjából 80-100 emberre elég a megbontott ampulla az oltóponton. A lapnak nyilatkozó férfi szerint fél nyolcig simán lement minden Újbudán, ő AstraZenecát kapott, és egyből regisztrált is a második oltásra. Azt nem kérdezték tőle, hogy XI. kerületi lakos-e egyáltalán. Azt is elmondta, hogy nem érez bűntudatot amiatt, hogy beolthatta magát, mert szerinte az a lényeg, hogy ne vesszen kárba egy adag sem.

Budajenő és Telki környékén is van nyílt Facebook-csoport a vakcinavadászatra, azt amiatt szervezték meg az elindítói, mert a háziorvosoktól nehéz információkat kapni. A csoport segítségével már többen kaptak vakcinát olyanok is, akik nem regisztráltak.

A Blikknek nyilatkozott egy orvos névtelenül is, szerinte logikus, hogy a már kiolvasztott vakcinákat az oltópontokon próbálják "kiszórni" (azaz beoltani minél több embert), mert nem lehet csak úgy visszafagyasztani az ampullákat.

