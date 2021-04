Megnyomorította az életét, aztán kís híján megölte a szerelmét, és még letartóztatása alatt is folytatta a bűncselekmény-sorozatot

A fellebbviteli bíróság helybenhagyta a 13 évi fegyház kiszabásáról meghozott ítéletet.

Fotó: pixabay.com

A Győri Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság – abban az ügyben, amelyben az egyetemista vádlott nem tudott belenyugodni abba, hogy barátnője megszakította vele a kapcsolatot – a mai napon meghozott végzésében (a Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően) helybenhagyta a Szombathelyi Törvényszék 2020. november 30-án kihirdetett ítéletét – olvasható az ügyészség honlapján.

A Szombathelyi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság ítéletében a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete, hamis vád bűntette, hamis tanúzásra felhívás bűntette, zaklatás vétségei és személyes adattal visszaélés vétsége miatt halmazati büntetésül 13 évi fegyházbüntetésre, Vas megye közigazgatási területéről 5 évi kitiltásra és mellékbüntetésül 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta, mivel úgy látta, hogy a szerelmi kapcsolatukat önös érdekből helyreállítani akaró,

a sértett életét hosszabb időn keresztül, a távoltartás szabályait is megszegve változatos eszközökkel és módon megnyomorító, a sértettnek komoly lelki és fizikai szenvedést okozó, őt a lakóhelyéről elköltözésre is késztető, a büntetőeljárás, sőt letartóztatása alatt is bűncselekményeket elkövető vádlottal szemben kiszabott fegyházbüntetés mértéke feltétlenül szükséges és indokolt.