Az állami médiában többbynire migráció szakértőként bemutatott Georg Spöttle vezetőszerkesztő lett a kormánypárti Pesti TV-nél– írja az Index.hu.

Huth Gergely, a Pesti TV programigazgatója, a PestiSrácok főszerkesztője azért választotta sokoldalú szakembert, mert bízik annak tudásában és nemzetközi kapcsolataiban – írja az Index.hu.

elsősorban kreatív tudása és nemzetközi kapcsolatai miatt esett Spöttlére a Pesti TV választása”. Huth Gergely hozzátette, a kinevezéstől is azt remélik, hogy a Pesti TV „ígéretesen alakuló nézettségét” tovább tudják növelni

– mondta a programigazgató.

Arról korábban már az Index is beszámolt, Georg Spöttle a terrorizmushoz, a migrációhoz, a muszlim valláshoz és a rezsicsökkentéshez is ért, emellett politikai karrierrel is büszkélkedhet, hiszen őt indította a kormánypárt Szentesen képviselőjelöltként – fogalmazott a lap.

