Pakisztánban sem rest edzeni a külgazdasági és külügyminiszter – szúrta ki a Blikk.

Keményen edz még külföldön is Szijjártó Péter – derül ki a külügyminiszter közösségi oldaláról. A politikus kora reggel jelentkezett be a Facebook-oldalán, ahova egy nyújtás közben készült képet töltött fel. Szijjártó a pakisztáni Iszlámábádból jelentkezett be a fotóval, ahova csütörtök este utazott el. A kép alapján elég jó kondiban van a külügyminiszter.

Kell az erő mára is, mindjárt kezdünk

– írta bejegyzéséhez a politikus.

Pakisztánba 15 éve nem járt magyar külügyminiszer – mondta el Szijjártó Péter a tegnap este posztolt videóban, még az utazása előtt, ahova egy 18 fős üzletember delegációval repült el.

A videót itt nézheti meg:

Forrás: Blikk