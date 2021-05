Karácsony Gergely: Budapest jövőjéről a budapestieknek kell dönteniük!

A város jövőjéről a budapestieknek kell dönteniük, nem a kormány bizalmasainak – szögezte le Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalán, ahol arról írt, hogy a kormány által alapított rozsdaövezeti bizottságba egyetlen önkormányzati szereplőt sem hívtak meg.

Karácsony Gergely azt írta, a hétvégén jelentették be, hogy rozsdabizottságot alakítanak, tagjai között lesz miniszterelnökségi tisztségviselő, az agrártárca helyettes államtitkára és az ITM-hez tartozó Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ügyvezetője. A bizottsági munkálatok célja a leromlott állapotú területek, városrészek rehabilitációja.

"Egyetlen önkormányzati szereplőt sem hívtak meg, sajtóból kellett értesülnünk róla, hogy megint a budapestiek feje felett, a fővárosi önkormányzat nélkül terveznek dönteni arról, milyen beruházások valósuljanak meg a városban" – fogalmazott Karácsony Gergely.

A főpolgármester kiemelte: a budapestiek már kinyilvánították a véleményüket az effajta politikáról 2019 októberében, amikor felhatalmazást adtak a programjának.

Ebben, és a hétvégén aláírt városfejlesztési stratégiában is világosan szerepelt: "a nyitott városkormányzásban hiszünk". Vagyis a beruházásainkkal kapcsolatban megkérdezzük a budapestieket, hiszen döntéseink az ő életükre lesz befolyással – írta, hozzátéve, ezért indítottak el több kérdőívet, többek között olyan barnamezős területek sorsáról is, amelyek "most parlagon hevernek a város belsejében".

"Mi továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy a városlakókkal együtt vezessük Budapestet" – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

Forrás: Facebook