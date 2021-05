Artur, Huba vagy Samu közül lehet választani.

A Fővárosi Állat- és Növénykert a nagyközönség segítségét kéri az április 24-én született, fiú kiselefánt nevének kiválasztásában: az intézmény honlapján csütörtöktől jövő szerdáig lehet szavazni a jövevény nevére.

Három, előzetesen kiválasztott, "előzsűrizett" névre várják a voksokat a honlapon: Artur (kelta-angol eredetű név), Huba (magyar eredetű név) és Samu (magyarosan a Sámuel önállósult magyar beceneve). A szavazás eredményét jövő csütörtökön teszi közzé az intézmény – olvasható az intézmény tájékoztatójában.

Mint írják, az állatok, így az elefántok névadásával kapcsolatban is többféle hagyomány létezik a budapesti állatkertben. Ezek egyike, hogy sok állatnál a kicsik nevének kezdőbetűje megegyezik az anyaállatéval. Az előző két kiselefánt esetében is ezt a gyakorlatot követték, de az állatkerti szakemberek most arra jutottak, hogy nem ragaszkodnak az A betűs nevekhez.

A budapesti elefántoknál ugyanis már az anyuka (Angele), az apuka (Assam) és az idősebb testvér (Arun) neve is ezzel a betűvel kezdődik. Így a most szavazásra bocsátott nevek között is csak egy A betűs akad és annak a hangzása is jól megkülönböztethető a többitől.

Ez fontos szempont, mivel a gondozók az állatokat hívónevükön szólítják meg és ha a nevek túlságosan hasonlók, az állatok esetleg eltéveszthetik, hogy róluk vagy valamelyik társukról van-e szó.

