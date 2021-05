Egyre többen próbálnak "hamis" védettségi igazolványhoz jutni – ilyen próbálkozások vannak

Az Euronews számolt be arról, hogy Magyarországon is megszaporodott a kereslet a védettségi igazolványok iránt, sokan sokféleképpen próbálnak meg hozzájutni a kártyához.



Fotó:Propeller.hu

2021 eleje óta folyik a vita arról, hogy lehet-e a védettségi igazolványokhoz előjogokat kötni. Év elején még úgy tűnt, hogy azok a hangok állnak nyerésre, akik szerint diszkrimináció csak az oltottak és a betegségen átesettek számára megnyitni a mozikat, színházakat és éttermeket – írja az Euronews.hu.

Miközben számos civilszervezet világszerte kitartóan küzd a megkülönböztetés ellen, egyre több kormány állítja ki saját immunitás igazolását, vagy jelenti be az erre vonatkozó terveit. Legtöbben azt ígérik, hogy negatív teszttel kiváltható lesz az igazolvány.

Magyarország ebben is az élen jár, akárcsak a keleti vakcinák beszerzésében. Az első kártyákat már februárban elkezdték kiküldeni, akkor amikor a legtöbb embernek még fogalma sem volt, hogy mit kezdjen vele. Azóta már 4,2 millió védettségi igazolványt gyártatottak le.

Az első komoly változás az volt, amikor

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az operatív törzs tanácsára elkezdte az oltottak számához kötni a koronavírus elleni korlátozások feloldását.

Két hete a teraszok telhettek meg emberekkel, majd egy hétre rá a legtöbb szórakoztató intézmény kitárta kapuit a látogatók előtt. Ekkor azonban már különbséget tettek védettségi igazolással rendelkezők és nem rendelkezők között.

Ebben a pillanatban több millió, többségében fiatal magyar állampolgár szorult ki a fürdőkből, a mozikból és ami mindennél fájóbbnak bizonyult: a konditermekből.

Sokan a neten keresnek hamis védettségi igazolványt.

Az elmúlt hetekben több olvasón is jelezte az Euronews-nak, hogy

a közösségi médiát ellepték az olyan bejegyzések, amelyekben emberek hamis védettségi igazolványt keresnek.

Ezek többsége nem oltásellenes vagy úgynevezett ,,troll" csoportokban jelent meg, hanem sportbarátok és edzőtermek oldalain, sok esetben meglepő válasz érkezett:

keress meg privátban

Az Euronews utánanézett, hogy mennyire pezsdült fel a feketepiac az elmúlt hetekben, illetve hogyan lehet hamisított védettségi igazolványhoz jutni.

Több, az újság által megkérdezett forrás is arról számolt be, hogy

a legdrágább, de legmegbízhatóbb háziorvosokon keresztül kártyához jutni.

A legtöbb ampullában ugyanis több oltóanyag van a hivatalosan jelzettnél, így a doktoroknak lehetőségük van a behívottakon felül mások nevét is leadni a Népegészségügyi Központnak.

Ez alap esetben jó, mert rengeteg ember juthat ,,lepattanó" vakcinához és kevesebb hatóanyag megy kárba. A hátránya viszont, hogy visszakövethetetlen.

Mint a legtöbb alvilági iparágban, a védettségi kártyák piacán is megjelentek a közvetítők, hogy a vevőknek ne a saját orvosuknál kelljen puhatolózniuk.

Egy név nélkül nyilatkozó forrás szerint a kártya ára rendkívül változó lehet, de körülbelül 100-200 ezer forint magasságában mozog.

Egyre többet lehet hallani a házilag gyártott kártyákról is. Ezek viszont több szempontból sem valószínű, hogy el fognak terjedni. Egyrészt az eredeti méret és minta lemásolásához, valamint a plasztiklapok sokszorosításához drága technikára és nagy helyre van szükség. Egyelőre senki sem tudhatja, hogy meddig használjuk majd a kártyákat, így az sem biztos, hogy a gépek beszerzése megtérül majd. Másrészt az előlapon szerepel egy QR-kód is, amely az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér weboldalára mutat. Az informatikai rendszerbe rendkívül bonyolult lenne belenyúlni, így ha valaki az Ecseri piacon vesz igazolványt számítson arra, hogy az első igazoltatás során fennakad, és a bíróságon mesélheti el miért is volt annyira fontos konditerembe mennie.

Nem véletlenül a végére hagytuk a legkönnyebb, mégis leghatékonyabb módszert. Az elmúlt hónapokban szinte

nagyiparivá vált a PCR-tesztek hamisítása, főleg a külföldre ingázók körében.

Tehát ha valaki hamisít egy papíralapú antigén tesztet, amit később beküld a hatóságoknak, könnyűszerrel megkaphatja 4 hónapra az igazolványát.

Forrás:Euronews.hu

Címlapkép:Propeller.hu