Jakab Péter nem hagyta szó nélkül az ismét felbukkanó hasonlatot, és közölte, hogy a "hülyeség ragadós".

Szijjártó Péter vasárnap beszélt arról egy videóban, hogy sikeresnek bizonyult a kanyarban előzés. Erre is reagált Jakab korábban egy Facebook-posztban, ahogy most a kormányfő hasonló mondatára is, amely a szokásos péntek reggeli rádióinterjúban hangzott el.

A hülyeség, úgy tűnik, ragadós. Szijjártó után ma Orbán is azzal büszkélkedett a rádióban, hogy kanyarban előzünk, és Európa éllovasai leszünk. Lesz itt pénz fiatalnak, nyugdíjasnak, családnak. Ismerős szöveg, ugye? Kb. 30 éve halljuk, főleg választások előtt. Ehhez képest a családi pótlék összege 13 éve változatlan, a minimálnyugdíj összege szintén 13 éve nem emelkedett, a fiatalok meg évtizedek óta ugyanazzal küzdenek: miből lesz megélhetés és lakás

