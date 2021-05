Borkai már hetekkel a jachtos "kaland" után értesült arról, hogy kompromittáló anyagok készültek róluk

A hvg360 folytatja a hétfőn megkezdett Borkai-sztorit: a tényfeltáró anyag második része szerint a legfelsőbb fideszes vezetés már a felvételek nyilvánosságra kerülése előtt bő fél évvel tudott az anyagról, és erről többen is szóltak a győri polgármesternek. A jachtos kirándulás csapata ennek ellenére is 10 millió forintot fizetett ki a felvételekért és képekért "alvilági személyeknek".

A hvg360-on jelent meg hétfőn a 2019-es önkormányzati választás előtt kirobbant szexvideós Borkai-ügyről egy tényfeltáró anyag első része (erről bővebben itt lehet olvasni) tanúvallomások és különféle dokumentumok alapján, kedden pedig a második rész is napvilágot látott. Ebből az derül ki, hogy a jachtos "kalandozás" és az önkormányzati választás között mi is történt Borkaiékkal, hogyan jutott a tudomásukra az, hogy felvételek készültek róluk, és mennyit fizettek azért, hogy ezek ne kerüljenek nyilvánosságra.

Borkai Zsolt, Győr újraválasztott polgármestere a győri városházán tartott sajtótájékoztatóján 2019. október 15-én. A Fidesz helyi szervezetének elnöke bejelentette, hogy kilép a pártból.

Fotó, címlapkép: MTI/Krizsán Csaba

A tényfeltáró anyag második részét a 444 szemlézte, cikkük szerint Borkai Zsolt győri fideszes polgármester már hetekkel a 2018. májusi trogiri hajókirándulás után értesült arról, hogy léteznek a felvételek. Egy ismert győri alak, Póczik József kereste meg a polgármestert, hogy fotókat látott a hajókázásról, és be is mutatott párat Borkainak – követeléssel viszont akkor nem állt elő.

2019 februárjában viszont már maga Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója kereste fel Borkait Győrben a felvételek miatt – több mint fél évvel korábban, mint ahogy azokat az Ördög ügyvédje blog nyilvánosságra hozta volna. Borkai vallomása szerint Kubatovtól tudta meg, hogy fotók mellett vidseófelvételek is készültek a hajókalandról, sőt, a pártigazgató látta is azokat és azt állította, hogy azok "Budapesten keringenek".

Mindezek ellenére Borkaiék végül mégis kifizettek 10 millió forintot annak a két embernek, akik a szintén a hajón szexuális aktust űző Rákosfalvy Zoltán ügyvéd szerint "alvilági személyek" voltak. Ők nem sokkal a Kubatov-Borkai találkozó után keresték meg Rákosfalvyt és a cikk szerint egyértelműen megszarolták a hajókázásban résztvevő társaságot. A pénzt hatan dobták össze, bár ketten - akik az orgiában nem vettek részt – ezt nehezményezték, hogy mások ballépése miatt nekik is kell fizetniük.

A hvg360 cikkéből a 444 szemléje szerint az is kiderül, hogy a Fidesz felső köreiből többen is szóltak Borkainak arról, hogy ismerik a felvételeket, Kósa Lajos és Kocsis Máté is beszélt erről a polgármesternek. Kubatov Gábor a találkozón Borkai állítása szerint arról beszélt, hogy maga Orbán Viktor is tud a felvételekről, de magánügynek tekinti azokat.

Borkai a cikk szerint ebből azt szűrte le, hogy a vezér szerint

minden rendben van és minden mehet tovább úgy, ahogy eddig is.

Az akkor még polgármester Borkai vallomása szerint Kubatov Gábor pártigazgató úgy vélekedett, hogy az ügy elő fog kerülni az önkormányzati választás kampányidőszakában. Viszont azzal nyugtatta a győri városvezetőt, hogy ha ki is kerülnek a felvételek, azt a jobboldali sajtóban blokkolni fogják.

Forrás: 444.hu, hvg360.hu