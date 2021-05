Naposan indul a hét, de délutántól számítani lehet viharokra

A Dunántúlra és a középső országrészre zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn általában többórás napsütés várható, de délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet. A déli óráktól a Dunántúl nagyobb részén valószínű időszakos eső, zápor, később attól keletre is előfordulhat csapadék. Nagyobb eséllyel a késő délutáni, esti óráktól a nyugati és a középső országrészben zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél nagy területen lesz élénk, néhol erős.

A zivatarveszély miatt a meteorológiai szolgálat az egész Dunántúlra, valamint Pest és Bács-Kiskun megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb, nyugaton a hidegebb idő. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Hétfő éjjel általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de lehetnek átmenetileg kevésbé felhős körzetek is. Záporok, zivatarok kialakulására az északi, északnyugati országrészben nagyobb, délkelet felé haladva kisebb az esély. A délkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet kedd hajnalban 9 és 17 fok között alakul.

Kedden főleg az ország délkeleti felén a gomolyfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap, ugyanakkor egy hidegfront vékonyodó, szakadozó felhősávja vonul északnyugatról délkelet felé. Hazánk északnyugati felén többfelé, másutt helyenként valószínű záporeső, zivatar, néhol heves zivatar is lehet, később nyugaton eső is előfordul. A kezdetben déli, délkeleti szél északnyugatira, nyugatira fordul, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is várhatók. Délután 16, 29 fokot mérhetnek, az északnyugati országrészben lesz a hűvösebb, délkeleten, keleten a nyáriasan meleg idő.

Forrás: met.hu