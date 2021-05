Friss adatok: újabb 350 fertőzött, 965 beteget ápolnak kórházban

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 137 031 fő, közülük 3 582 547 fő már a második oltását is megkapta. 350 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 382 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.



Fotó:koronavirus.gov.hu

Elhunyt 19 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 728 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 696 029 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 78 625 főre csökkent. 965 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen.

A regisztráltak száma 5 millió 214 ezer fő és 90%-uk már meg is kapta az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos.

A május 30-i gyermeknapi zenés-táncos rendezvényeken a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők, felnőttek és a velük lévő 18 év alatti gyerekek, fiatalok vehetnek részt.

Jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.

Forrás:koronavirus.gov.hu

Címlapkép:koronavirus.gov.hu