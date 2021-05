Kiakadtak a kínai vakcinával oltottak – levelet írtak többek között Orbánnak, Müller Cecíliának és Áder Jánosnak is

A kínai Sinopharm oltás után több embernél sem indult be – vagy minimális határérték közeli számot produkált – az antitesttermelés, így nem alakult ki bennük megfelelő immunitás, amire fel is hívták a figyelmet az érintettek – írja a Napi.hu.



Fotó:Pixabay

Miután hiába fordultak orvosaikhoz, illetve a hivatalos szervekhez, érdemi válasz híján elkeseredésükben

a miniszterelnöknek, a köztársasági elnöknek, az egészségügyért felelős miniszternek és az országos tisztifőorvosnak is levelet írtak, segítségüket kérve.

Levelükben megemlítik, hogy

az oltás utáni tesztekkel kapcsolatban igen sok eltérő vélemény látott napvilágot, de szakértőik és a kutatások szerint is egyértelmű a kapcsolat a neutralizáló antitestek és a klinikai védettség között,

ami azt feltételezi, hogy a kínainál is erre épül a fő klinikai hatásosság.

A levélben több tanulmányt is idéznek, amelyek szerint az inaktivált vírus vakcinákkal, így a Sinopharm vakcinával szemben sejtes ”celluláris” immunválasz nem, csak „humorális” immunválasz alakul ki,

ezért a negatív teszteredmény bizonyítja, hogy a Sinopharm vakcina oltása nem alakított ki bennük védettséget a SARS 2 vírussal és az általa kialakított COVID-19 betegséggel szemben.

Azt is megírták, hogy

több olyan személy van, akik a második oltás után 4-6 héttel a negatív IgG tesztek után ellenőriztették a neutralizációs és/vagy a sejtes immunitásukat és az is negatív eredményt adott

Laborleletek kivonatát is csatolják a levélhez abban bízva, hogy az érintett döntéshozó szervek hivatalból is kikérhetik a teszteket végző laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek a statisztikáját, vagy lekérhetik azt az EESZT felületéről.

A negatív eredményeken lévő orvosi szakvélemények birtokában ezek az emberek jogosan érzik azt, hogy holott felvették a javasolt oltást, még sincsenek kellő biztonságban. Főleg most, az ország nyitási intézkedései mellett még sokkal körültekintőbben, távolságtartással, vagy adott esetben bezártságban kell tovább élniük, úgy mintha oltatlanok lennének, önhibájukon kívül.

- áll a döntéshozókhoz címzett levélben.

Most, hogy a munkahelyek a kormányzati intézkedések hatására fokozatosan nyitnak és megszüntetik az eddigi járványügyi intézkedéseiket, veszélyes helyzetbe sodorhatják az oltott, de védtelen munkatársaikat, ügyfeleiket, illetve hamis biztonságérzetet adnak azoknak, akik nem vizsgáltatták meg a védettségük mértékét, és azt hiszik, hogy védettek, pedig nem

- hangsúlyozzák a levélírók, akik Facebook-csoportot is létrehoztak

Mint írják, tudják, hogy „statisztikai hibának” számítanak, de azt kérik, hogy számukra is biztosítsák, hogy megfelelő védettséghez juthassanak, ahogy ezt már egyéb Sinopharmmal oltott országokban meg is teszik – így Egyesült Arab Emírség, Bahrain és Szerbia is fontolóra vette.

Kérik továbbá

a megfelelő szerológiai tesztek ingyenes elérhetőségét, ideértve a sejtes immunitást és az antitest számot mérő vizsgálatokat is, valamint annak eredményét figyelembe véve egy újabb, más típusú, lehetőleg mRNS alapú oltóanyaggal történő ismétlő/emlékeztető 3. oltást, vagy teljesen negatív eredmények alapján tegyenek lehetővé egy újbóli regisztrációt egy újabb oltási sorozatra, mivel az érintettek oltatlannak tekinthetőek!

Emlékeztetnek arra is, hogy a hivatalos álláspont szerint az országban rendelkezésre áll, illetve fog állni elegendő mennyiségű oltóanyag erre a célra.

Forrás:Napi.hu

Címlapkép:Pixabay