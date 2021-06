"A bíróságok bedarálása gőzerővel folyik és ez nagyobb botrány a Fudan egyetemnél is" – állítja Hadházy

Újabb olyan bíró kerül a kúriára, aki soha életében nem volt bíró, írta bejegyzésében a politikus.



Kép:Pixabay

- kezdi a bejegyzést.

Hadházy szerint a bíróságok bedarálása gőzerővel folyik és ez nagyobb botrány a Fudan egyetemnél is.

Százmilliárdos gumicsontokon rágódunk, amit a Fidesz bedob közénk kacagva, miközben a kormány most csendben elfoglalja a bíróságokat is, miután elfoglalta az ügyészséget és a médiát. Ne felejtsük: az alsóbb szintű bírói döntéseket a Kúria mindig felülírhatja. És ne feledjük: a választási csalásokról is a Kúria fog végül dönteni.