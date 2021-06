Huszonegy újabb áldozata van a járványnak Magyarországon

Péntek óta nem közli napi szinten a kormány a friss koronavírus-adatokat, ezért hétfő reggel egy összesítést adott ki a hétvégén történtekről. A beoltottak száma 5,342 millió fölött van, 4,2 milliónál többen már a második oltásukat is megkapták.

Péntektől új metódusra állt át a kormány a koronavírusos adataival kapcsolatban: hétvégén nem közölnek friss számokat, így a mostani, június 14-ei közleményük a hétvége összesített adatait foglalja össze.

Beoltanak egy férfit a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina második adagjával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton Miskolcon 2021. június 13-án.

Fotó, címlapkép: MTI/Vajda János

Eszerint a beoltottak száma 5 342 379 fő, közülük 4 208 619 fő már a második oltását is megkapta.

A hétvégén összesen 255 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 045 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 21 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 925 főre emelkedett.

A közlemény szerint a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 730 588 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 46 532 főre csökkent.

406 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen.

A közleményben olvasható, Magyarországon is megjelent az indiai (delta) koronavírusmutáns, a kormány szerint ezért is fontos a védőoltások beadatása. Ezekre regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu-n lehet, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig az interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu oldalon. A 12-15 éves korosztályt is lehet oltásra regisztrálni, erről bővebb információkat a közleményben lehet találni.

Forrás: koronavirus.gov.hu