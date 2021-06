A Guardian szerint már a magyar osztálytermekben folyik a harc az „LMBTQ-ideológia" ellen

Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője, akit a múlt héten előadóként meghívott az amerikai Kongresszus, az mondja, hogy a kormány először keres egy ellenfelet, akitől azután megvédheti az országot, legalábbis a hatalom ez utóbbit hirdeti magáról írja a hvg.hu.

A szakértő szerint a homofób jogszabály mögött tudatos és ördögi stratégia húzódik meg. Célja, hogy elterelje a figyelmet arról, milyen hiányosságok jelentkeztek a járvány elleni harcban. Egyben előcsapás a keménynek ígérkező választás előtt, ugyanakkor kijelöli, hol van a határ Soros és Brüsszel erkölcstelen imperializmusa számára, a magyar „értékek védelmében”.

A magyar parlament törvényt fogadott el, amely megtiltja, hogy melegek szerepeljenek az iskolai tananyagokban vagy a 18 éven aluliaknak szóló tévéműsorokban, miközben Orbán Viktor kormánypártja fokozta az LMBT-jogok elleni kampányát.

- ezzel kezdi cikkét a Guardian.

Ily módon a magyar szabályozás koppintja azt, amit Putyin 9 éve bevezetett, miután egyre nagyobb lett a városi lakosság ellenállása, amikor az elnök bejelentette, hogy harmadszor is megpályázza az elnökséget. De példát vesz arról a stratégiáról is, amit a PiS tavaly az államfő választás előtt vetett be az „LMBT-ideológia” ellen. Az egész forgatókönyvét azonban Amerikában dolgozta ki Anita Bryant, amikor 1977-ben Floridában megindította hadjáratát „Mentsük meg gyerekeinket” jelszóval.

A Guardian szerint a törvény azt is jelenti, hogy csak a hivatalos nyilvántartásban szereplő személyek és szervezetek tarthatnak szexuális felvilágosító órákat az iskolákban.

Ez az intézkedés a "kétes szakmai hátterű szervezeteket veszi célba... amelyeket gyakran bizonyos szexuális orientációk képviseletére hoznak létre"

- tette hozzá a lap.

Forrás: HVG.hu

Fotó: Amnesty International