Júliussal eltűntek a katonák és a rendőrök a kórházakból

Visszahívták őket, a lépés viszont váratlanul érte az egészségügyi intézményvezetőket, akik szerint hiányozni fognak az ellátásból a honvédek.

A Népszava információi szerint július elsejével visszahívták a kórházakból a katonákat, a döntés viszont meglehetősen meglepetésként érte az egészségügyi intézményvezetőket.

Erdei Éva főhadnagy orvos beolt egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagjával a szedresi általános iskolában kialakított oltóponton 2021. április19-én. Az oltást a Magyar Honvédség oltóbuszával érkezett katonák végzik.

A visszahívásról is csak egy nappal hamarabb, június 30-án kaptak értesítést az intézményvezetők, állítólag Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter javaslatára történt a honvédek és rendőrök kivonása az érintett 93 intézményből nyolc hónapnyi szolgálat után.

A döntésről szóló levélben azt is megjegyezték a lap információi szerint, hogy a döntés élvezi Pintér Sándor belügyminiszter támogatását is.

A Népszava több intézményvezetőt is megkérdezett az eset kapcsán, akik azt mondták, váratlanul érte őket a döntés, és azt állították, hogy hiányozni fognak az egyenruhások az ellátásból. A cikk szerint a katonákról már a járvány idején is elismerőleg beszéltek a páciensek és a kórháziak is, mivel segédkeztek a betegek irányításában, az oltások adminisztrációjában, de cipelték a plusz betegágyakat és akár a betegeket is – szakértők szerint a békeidőben is hiányzó munkaerőt pótolták a honvédek, akikkel a kórházvezetők "ingyen" munkaerőhöz jutottak a járvány idején. Ez a szükséglet azonban a vészhelyzet lefújásával sem szűnt meg.

A cikk szerint a katonák kivonulásával párhuzamosan a kórházparancsnokokat is visszahívták az egészségügyi intézményekből. Őket tavaly márciusban jelölték kie egyes intézmények vezetősége mellé (katonákat és rendőröket egyaránt), azaz ők 15 hónapja felügyelték az intézmények készletgazdálkodását, segítették a védekezéshez szükséges eszközök számbavételét, de a mentőszolgálat is őket kérte a közbeavatkozásra, ha egy-egy intézmény valamilyen okból kifolyólag nem akart betegeket fogadni.

A kórházparancsnokok távozása kapcsán a Népszava által megkérdezett intézményvezetők már óvatosabban fogalmaztak, már csak amiatt is, mert úgy számoltak, a járvány esetleges következő hullámával, várhatóan szeptember közepén újra kivezénylik őket a az intézményekbe.

Forrás: nepszava.hu