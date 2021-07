Megvan a jogerős ítélet a lúgos orvos ügyében

A férfi korábban megszabadult volna a nevén lévő értékeitől és ingatlanjától, de közbelépett a bíróság.

Helybenhagyta a lúgos orvos áldozatának kártérítési ügyében született elsőfokú ítéletet a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla, Bene Krisztiánnak így 15 napja lesz a Telex cikke szerint arra, hogy 25 millió forintos kártérítést fizessen Renner Erikának, de neki kell megtérítenie a több százazer forintos perköltséget és a fellebbezési illetéket is.

A cikk szerint Magyarországon eddig nem sok példa volt arra, hogy egy ilyen súlyú ügyben ekkora összegű kártérítést ítéljenek meg egy bűncselekmény áldozatának.

Renner Erika a lapnak így reagált, miután megtudta, hogy másodfokon helybenhagyták az elsőfokú ítéletet:

Nyolc és fél év után nem nekem kellett megint bizonygatni, hogy ez tényleg megtörtént velem. Nyolc és fél év után végre valaki leírta az igazságot.

A lap szerint a 25 milliós kártérítésen túl – aminek kifizetésére 15 napja van a jogerős büntetését töltő Bene Krisztiánnak – a lúgos orvosnak a közel 500 ezer forintos perköltséget és a 2 millió forintos fellebbezési illetéket is meg kell fizetnie.

Az ügy 2013-ig nyúlik vissza, a Budai Irgalmasrendi Kórház akkori igazgatójaként dolgozó férfi akkor támadta meg volt barátnőjét otthonában, és maró lúggal öntötte le a nő nemi szervét és annak környékét.

Bene Krisztiánt a cikk szerint jogerősen 11 év szabadságvesztésre ítélték. A büntetőeljárásban a nőt többször is megvizsgálták, ám a kártérítési perben a bíró a támadás után hét évvel azt kérte Renner Erikától, hogy újra vesse alá magát az orvosi – nőgyógyászati és pszichológiai – vizsgálatoknak. 2020 nyarán ezért a nőt pszichológus és pszichiáter szakértők személyesen hallgatták meg, míg szülész-nőgyógyász, sebész és plasztikai sebész szakorvosok a korábbi leletek és a sérülésekről készült fotók alapján dolgoztak. Ezek alapján jutottak arra a megállapításra, hogy Renner Erikánál a többszöri műtéti beavatkozás és a további kezelések sem tudják visszaállítani a nemi szerv eredeti állapotát.

„Azok funkciója károsodott, a kielégítő nemi élet ebben a helyzetben pedig nem lehetséges”

- idézi a cikk az egyik megállapítást. Egy másik megállapítás az egyesített igazságügyi szakértői véleményből arról szól, hogy a nő természetes úton nem tud teherbe esni a sérülései miatt, csak művi megtermékenyítéssel, és szülni is csak császármetszéssel szülhetett volna – de még ez is kétséges kimenetelű lett volna. A sebész szakorvos azt állapította meg, hogy még a további műtéti eljárások kimenetele is kétséges lett volna, de ha sikerülnek, a nő szexuális élete ezek ellenére is korlátozott és fájdalmas marad.

A cikk szerint a szakértői vélemény arra is kitért, hogy Renner Erika még mindig nem dolgozta fel a támadást, csak megtanult azzal együtt élni – ráadásul az elmúlt években újabb és újabb traumák érték. Azzal, hogy az ügyészség először meg akarta szüntetni a nyomozást, valamint az elhúzódó bírósági tárgyalások során

az áldozatnak főleg férfiak előtt kellett vizeletürítési, menstruációs problémáiról, nemi szervének állapotáról és megváltozott szexuális életéről beszélni, intézményi abúzus áldozata lett.

A cikk szerint Bene Krisztián a kártérítési ügyben mindenfélét megpróbált, fellebbezett, beadványokkal reagált, életvezetési tanácsokat adott Renner Erikának, ám végül mindent elutasított a bíróság.

A cikk szerint a jogerős ítélet indoklása kitér arra, hogy a férfi Renner Erikát

„a nőiségében alázta meg, és fájdalmas sérüléseket okozott”,

aminek következtében a nő

„alapvető életfunkcióiban és mindennapos élettevékenységeiben”

most is korlátozott.

Soha nem lesz képes teljes értékű életet élni, pszichés állapotromlása olyan mértékű, ami további gyógyszeres és pszichoterápiás kezelését teszi szükségessé

- emeli ki a Telex az egyik megállapítást.

A cikk szerint Bene Krisztián megpróbálta a nevén lévő vagyont kijátszani, ezért Renner Erika és ügyvédje úgynevezett biztosítási intézkedés iránti kérelmet nyújtott be, mert Bene nagy értékű ingatlanjától is meg akart szabadulni. A bírósg azonban elrendelte a "pénzkövetelés biztosítását" a bírósági végrehajtók pedig május elején leltárba vették a férfi nevén lévő ingóságokat és a több száz négyzetméteres ingatlanját.

Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke a Telexnek azt mondta, hogy

„amennyiben jogerős ítélet születik, az eljárás egy úgynevezett kielégítési eljárásba fordul át, tehát a korábban biztosított dolgokat a végrehajtónak el kell kezdenie értékesíteni, ha és amennyiben nem fizetik ki a megítélt összeget”.

