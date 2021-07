Kanyarban a variánsok, de még mindig nem késő regisztrálni az oltásra

Ugyan a lazítások hamis biztonságérzetet kelthetnek, a vírus még nem csengett le, figyelmeztetnek a szakértők.

A Blikk.hu cikke a kormányzati oldalt idézi: a koronavírus és a variánsai továbbra is jelen vannak Európában, több országban újra emelkedik a fertőzöttek száma, amit a delta (indiai) vírusmutánsnak tudnak be. "A betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet" – szögezték le.

Azt írták, a magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt. Aki még nem, az továbbra is regisztrálhat a vakcinainfo.gov.hu oldalon, amely folyamatosan nyitva van – közölték.

A vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztrálhat minden Magyarországon élő magyar állampolgár és 12 év feletti gyermekeket is tudnak regisztrálni a szülők. Regisztrálhatnak továbbá a külhoni magyarok (magyar állampolgárok, magyar igazolvánnyal rendelkezők), a külföldön élő magyar állampolgárok, valamint a Magyarországon élő külföldiek, akik számára angolul is elérhető a regisztrációs felület a vakcinainfo.gov.hu/registration oldalon.

Azt kérik, hogy a regisztráció során különösen figyeljenek a személyes adatok, okirat azonosítók, elérhetőségek pontos megadására.

