Blikk: áttörés jöhet a megerőszakolt szépségkirálynő ügyében

A laboratóriumban megtalálták az elkövető DNS-ét a lány harisnyáján

A Blikk cikke szerint áttörés jöhet a megerőszakolt szépségkirálynő, a 19 éves Vascsák Kitti ügyében, a lap értesülései szerint ugyanis megtalálták az elkövető DNS-ét a lány harisnyáján.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A dolog szépséghibája annyi a cikk szerint, hogy az elkövető alighanem büntetlen előéletű lehet, vagyis nincs tőle anyagmaradvány rögzítve rendőrségi adatbázisban. Egyelőre így nem tudták azonosítani a lap információi szerint, hogy kitől is származhat a DNS, de ettől függetlenül a rendőrség továbbra is nagy erőkkel nyomoz a két évvel ezelőtt történt bűncselekménnyel kapcsolatban.

A lap összegzése szerint Kitti 2019. április 19-én diszkóba készült a barátaival, ám ők az utolsó pillanatban lemondták a bulit, így a lány egyedül ment el a miskolci egyetemi negyedben lévő szórakozóhelyre. Az utolsó emléke az, hogy italt kér a pultnál, onnantól képszakadás. Amikor órákkal később hazatért, anyja nem hitt a szemének, olyan borzalmas állapotban volt a lánya.

Soha előtte nem láttam ilyennek Kittit. Gyakorlatilag nem volt magánál, össze-vissza beszélt, a bugyija nem is volt rajta, a harisnyáját pedig valaki elszakította. Tudtam, hogy nagy baj történhetett, ezért feljelentést tettünk a rendőrségen.

Sajnos az elkövetőt a mai napig nem kapták el, pedig biztos vagyok benne, sokan tudják, hogy ki tette ezt vele. Egy férfi fel is hívott minket, hogy a biztonsági őrök mindent láttak, de ők sem hajlandóak beszélni. Nem baj, akkor sem adom fel, az idő nekünk dolgozik. Abban a pillanatban, amikor bármit elkövet ez az illető, már meglesz a rendőrségnek a DNS-e, és azt össze tudják már vetni a harisnyáról nyert mintával. Szerencsére egy jó nevű ügyvéd is mellénk állt, teljesen ingyen képviseli Kittit. Ő is azt mondta, hogy egyszer úgyis kiderül az igazság