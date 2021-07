Mészáros-Várkonyi esküvő: mi lesz a közös vagyonnal?

A napi.hu fejtegeti, hogyan alakulhat a hamarosan házasságot kötő Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea vagyonközössége.



Köztudott, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea hamarosan összeházasodnak. És rájuk is, mint minden más magyar állampolgárra, vonatkoznak majd a házaspárok vagyonközösségét szabályozó jogszabályok.

A napi.hu szerint ezek közül sok szabállyal nincs tisztában a magyar lakosság nagy része – derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) online felméréséből. Pedig van néhány olyan jogszabály, aminek az ismerete ilyen helyzetben kiemelkedően fontos lenne.

Alapvető jogszabály– főként egy Mészáros-Várkonyi pároshoz hasonló frigy esetén –, ami a házastársak bevételeire vonatkozik. Eszerint a házasságkötés után a bevételek – ha házassági vagyonjogi szerződésben eltérően nem rendelkeznek – általában közös vagyonnak számítanak. Például, ha a férj még az esküvő előtt alapított egy vállalkozást vagy vásárolt egy ingatlant, az továbbra is a különvagyona marad, de az abból származó bevétel már közös lesz a feleségével.

Szintén nem elhanyagolandó szabály, hogy nemcsak a bevételek, hanem a tartozások is közösek. Valójában a házaspároknak – ha házassági vagyonjogi szerződésben máshogy nem rendelkeznek – nemcsak a bevételeik, hanem általában a tartozásaik is közösek, még akkor is, ha csak az egyikük vette fel a hitelt.

És mi a helyzet a házasságkötés előtt az egyik fél által vásárolt, örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgyakkal? Nem lesz például közös vagyon az az ingatlan, amelyet valamelyik házasfél vásárol, kizárólag az ő régi – még a házasságkötés előtt szülőktől kapott, tehát a különvagyonának számító – lakásának árából. Ahogy nem lesznek közösek a házasságkötéssel az örökölt és az ajándékba kapott vagyontárgyak sem.

Sok vitás helyzet adódhat abból, hogy a házastársak nem tudják, mi a közös, és mi a különvagyonuk. Többek között erre nyújt megoldást a házassági vagyonjogi szerződés. Tiszta helyzetet teremt, egyúttal akár a jövőbeli adósságok is elkülöníthetők vele, ezért a házastárs biztonságáról és védelméről is szól

– mondja Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke.

A házassági vagyonjogi szerződésben a házastársak saját akaratuknak megfelelő vagyonjogi rendszert alakíthatnak ki, emellett öröklésből származó vagyoni kérdéseket is szabályozhatnak. Ráadásul nemcsak a vagyont, hanem az adósságokat is elkülöníthetik, ezzel megkímélhetik a házastársukat például egy nem fizetett jövőbeli hitel terhétől. Itt már csak az a kérdés, hogy a Mészáros-Várkonyi páros szeretné-e már a kezdetekben pénzügyekkel beárnyékolni a színtiszta szerelmen alapuló kapcsolatát.

