„Te is korcs lettél. Rohadj meg velük együtt” – Nekimentek a kommentelők a Pride-on vonuló Jobbikosnak

Bereczki Miklós jobbikos politikus is felvonult a Budapest Pride-on, amit a Facebook-oldalán is közzétett. Nem is kellett több a kommentelőknek, azonnal rátámadtak.



Fotó: Bereczki Miklós/Facebook

A Jobbik soroksári politikusa a szombati Pride-on Niedermüller Péter és Soproni Tamás társaságában vonult fel – a pártjának hozzáállásától idegen módon. Az esemény után egy képpel emlékezett meg a vonulásról, amit a Facebook-oldalára posztolt ki. A fotó alatt egyre gyűltek a kommentek, melyek között volt semleges és némileg támogató is, de a gyűlölködőekből van – eddig – a legtöbb.

„Te is korcs lettél”

„Rohadj meg velük együtt”

„Na ,BM . Akkor most először gyere rá ,hogy te egy elfajzott egyede vagy az emberi társadalomnak , akinél a természet rendje felborult .”

„Megélhetési politikus. A pénzért bármit! Igazi köpönyegforgató!”

Az ilyen és hasonló hozzászólásokat a politikus sem hagyta szó nélkül, ő maga is hozzáadott egy kommentet:

a hozzászólások tükrözik a társadalom mentális állapotát és azt a gyűlöletet, amit a Fidesz proganda kihozott az emberekből

– írja.

Fotó: Bereczki Miklós/Facebook