Ismét indul az ingyenes állami informatikai képzés – hamarosan lehet jelentkezni

Július 28-tól jelentkezhetnek az érdeklődők az Újratervezés Programban második alkalommal meghirdetett informatikai képzésre.



Kép:Pixabay

Tavaly a járvány alatt a hazai munkaerőpiac nem került válságba, csak átalakult, és az otthoni munkavégzéssel felértékelődtek a digitális készségek, az informatikai területen dolgozók száma több mint 26 ezer fővel nőtt. Mivel van tere a bővülésnek, ezért újra elindítjuk az ingyenes informatikai alapozó képzést.

Az IT-szektor magas hozzáadott értéket állít elő, így magas bért fizetni képes munkahelyeket teremt, amelyek ráadásul válságállók is, ezért a kormány támogatja, hogy minél többen helyezkedjenek el ezen a területen

– mondta el György László gazdaságstratégáért és szabályozásért felelős államtitkár.

A képzés a program első körének tapasztalatai alapján 4 hétre rövidül, ezzel is alkalmazkodva a munkaerőpiac gyorsan változó igényeihez, valamint a képzésben résztvevők karriercéljaihoz. Az e-learning tananyag feldolgozása – előzetes tudástól függően – napi 2-6 óra elfoglaltságot jelent, így rugalmasan beépíthető a mindennapokba. Szakmai garanciát jelent, hogy a tananyag tartalmát a legnagyobb hazai képzők – a járványhelyzetre való tekintettel térítésmentesen – ajánlották fel a résztvevőknek, segítve ezzel a szakmaváltást.

A tavalyi évhez hasonlóan a kurzust sikeresen teljesítők közül 500 résztvevő 100 százalékos állami támogatással tanulhat tovább a Struktúraváltó program bizonyítvánnyal záruló képzéseinek egyikén és válhat programozóvá.

Az Újratervezés Program első körében közel 9 ezren tettek sikeres vizsgát, közülük 1076-an kaptak lehetőséget, hogy egy ráépülő képzésben tanuljanak tovább. Az ezen résztvevők több mint 97 százaléka sikeresen le is vizsgázott és az elmúlt hetekben átvehette képesítő bizonyítványát, háromnegyedük pedig már el is helyezkedett a munkaerőpiacon.

A sikeres vizsgázók között akad olyan, aki korábban jogászként, futárként, agrármérnökként, tolmácsként, borászként vagy színészként tevékenykedett, de találhatunk még a résztvevők között festőművészt és táncoktatót is. Most is arra bíztatok mindenkit, hogy jelentkezzen, mert tanulni sosem késő