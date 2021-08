Nagy változás Budapesten – megújulnak a jegy- és bérletkiadó automaták

Megújulnak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatái, a készülékek működését a vásárlók igényeihez igazítják, a hálózat üzemeltetése pedig kiszámíthatóbb és gazdaságilag fenntarthatóbb lesz – közölte a társaság kedden.



Kép:BKK

Azt írták, az új rendszert gyorsabb használat, megbízhatóbb működés, rugalmasabban módosítható felhasználói felület jellemzi majd.

A BKK tájékoztatása szerint a jelenlegi rendszer már 7 éves, ezért időszerű a megújítása. Külsőleg nem változnak az automaták, de belülről átépítik azokat. A gépekbe korszerű vezérlőegységet szerelnek be, amely stabilabbá teszi a hálózat működését, a fejlesztés révén egyszerűbben és gyorsabban lehet javítani a hibákat.

A rendszer a mobiltelefon képernyőjéről is be tudja olvasni a QR-kódot. A megújuló készülékek 3G helyett nagy adatátviteli sebességű 4G/5G kommunikációra lesznek képesek, továbbá egyszerűbben lehet majd egy-egy új terméket bevezetni, és a fejlesztési lehetőségek is javulnak.