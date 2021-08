Hétvégi adatok: hárman meghaltak, 188-cal nőtt a fertőzöttek száma

A hétvégi összesített adatokat közli a kormány járványügyi honlapja.

Fotó: pixabay.com

A beoltottak száma 5 677 606 fő, közülük 5 500 193 fő már a második oltását is megkapta. 188 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 504 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A hétvégén elhunyt 3 beteg, így az elhunytak száma 30 041 fő.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 768 308 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 12 155 főre csökkent. 92 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Az iskola közeledtével felhívjuk a szülők figyelemét, hogy a 12 éven felüli gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra és számukra is nyitva az időpontfoglaló