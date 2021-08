Blikk: Pálinkás József a leggazdagabb ellenzéki miniszterelnök-jelölt – A legszegényebbet is megnevezték

Az egykori oktatási miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke a legtehetősebb ellenzéki kormányfőjelölt a vagyonnyilatkozata alapján – írja a blikk.hu.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az előválasztáson indulás egyik feltétele, hogy vagyonnyilatkozatot tegyenek az aspiránsok. Ezek alapján a blikk.hu kiderítette, hogy Pálinkás József a leggazdagabb jelölt.

A lap szerint Pálinkás pénzének legnagyobb része – 315 millió forint –állampapírban van. Dobrev Klárának, a DK jelöltjének, aki a vagyonnyilatkozatok alapján leggazdagabb politikusnak, Gyurcsány Ferencnek a felesége, ennél lényegesen kevesebb, 200 millió forint a spórolt pénze.

A legszegényebb kormányfőjelölt Fekete-Győr András, akinek nincs semmi megtakarítása a vagyonbevallása szerint, csupán egy 43 négyzetméteres II. kerületi lakás van a nevén. Kiderül viszont, hogy mennyi a pártelnöki fizetése: bruttó 526,5 ezer forintot kap havonta a Momentumtól.

A képviselőjelöltek egy része még a miniszterelnök-jelölteknél is vagyonosabbak. Nekik is ki kellett tölteniük a vagyonnyi­latkozatot. Ebből derül ki, hogy Palotás János, aki a budapesti 13. választókerületben indul az előválasztáson az Új Világ Néppárt jelöltjeként, a legtehetősebb: 500 millió forint megtakarítása van, de nem ő a leggazdagabb, mert Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének még nála is több spórolt pénze van.

Palotásról még azt árulta el a vagyonnyilatkozat, hogy három autója is van, köztük egy veterán Rolls- Royce Phantom, egy 1000 négyzetméteres háza a XVI. kerületben, és Bécsben is van egy kis lakása. Az, hogy Palotás vagyonos ember, nem meglepő, mivel a 90-es évek elején a leggazdagabb magyarok között emlegették a Vállalkozók Országos Szövetségének elnökét.

