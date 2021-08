Megjött a hidegfront, az egész országra figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok miatt

Esős és szeles, az előző napokhoz képest hűvösebb időre kell számítani a hét első munkanapján.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn hidegfront vonul át az országon. A Tiszántúlon, Dél-Alföldön kevesebb lesz a felhő, kisüt a nap, máshol azonban hosszabb szünetekkel ugyan, de esőre, záporokra, főleg délután zivatarra lehet számítani. Késő délután a keleti tájakat is eléri a csapadék, ott intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, eközben északnyugaton kitisztul az idő. Délutántól szinte mindenütt élénk, erős északnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, de délkeleten, keleten 27, 34 fok is lehet. Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Hétfőre a meteorológiai szolgálat zivatarveszély miatt az egész országra eslőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki. Emellett Vas és Győr-Moson-Sopron megyékben eső miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, 24 óra alatt ezeken a területeken akár 20 milliméternél is több csapadék hullhat.

Hétfő éjjel a keleti és déli megyék kivételével felhős lesz az ég, a vastagabb felhőkből pedig az Észak-Dunántúlon, északi határvidéken eső, zápor, helyenként gyenge zivatar is várható. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, hajnalban erős lökések is lehetnek. A késő esti 18, 25 fokról hajnalra 15, 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedd reggelre a keleti és déli országrész kivételével jelentősen csökken a felhőzet, kiderül az ég, majd a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Keleten és délen is szakadozik a felhőzet, de arrafelé jóval kevesebb napsütés ígérkezik. Reggel, kora délelőtt kelet felé távozik a frontális csapadék, mögötte viszont több helyen alakul ki napközben záporeső, elsősorban északkeleten helyenként zivatar. Megélénkül, többfelé megerősödik a nyugati, északnyugati szél, majd iránya északira fordul. Zivatarok környezetében a szél viharossá fokozódhat. A maximum hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

Forrás: met.hu