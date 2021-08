Hatalmas sportcsarnok is épül a Lázár János-féle Ménesbirtokon

Egy háromezer négyzetméteres sportcsarnok is épülni fog a Lázár János által felügyelt Mezőhegyesi Ménesbirtokon.

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Az Mfor cikke szerint a négyszintes épület kivitelezőjét most keresik, és már jelentkeztek is cégek. Az uniós közbeszerzési felhívásból kiderül az is, hogy a határidő szeptember 13.

A cikkből az is kiderül, hogy eredetileg 2022 végén akarták átadni a létesítményt, de elég biztos, hogy ez már nem fog menni. És bár az alapkőletétel még meglehet idén, de a 18 hónapos kivitelezés már 2023-ra csúszhat át.

