Kőszeg Ferenc és Jeszenszky Géza is aláírt Márki-Zay Péternek – videó

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnökjelölt-jelöltjének egy napját kísérte végig a Telex, amelyről egy videós anyagot is forgattak.

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

A hódmezővásárhelyi független, jobboldali polgármester a videóban beszélt arról, hogy tudja, nem ő a legesélyesebb jelölt, ám a Google-keresésekben Dobrev Klára alatt található. Arról is beszélt, hogy számára a korrupció felszámolása és az elszámoltathatóság a legnagyobb cél, ezért küzd, viszont vannak fenntartásai az ellenzéki koalícióval kapcsolatban.

A videóban megszólaló szimpatizánsok leginkább azt emelték ki Márki-Zay Péternél, hogy nem a politikai megosztottságot akarja fenntartani, vagy növelni, hanem ennek felszámolására törekszik, és azoknak a jobboldaliaknak, akik nem értenek egyet a Fidesszel, Márki-Zay tűnik a legjobb választásnak.

A felvételen 07:00-tól látható Kőszeg Ferenc, a szocializmus ideje alatt működő ellenzékiek egyik ikonikus alakja is, aki a támogató aláírás után annyit mondott a Ferenciek terén összegyűlt kisebb tömegnek, hogy ő azért támogatja Márki-Zayt, mert

mélységesen egyetértek a programjával, amelynek a lényege az, hogy nem jobboldaliság-baloldaliság, vallásosság-nem vallásosság, hanem meg kell szüntetni a tolvajlást és a hazugságot.

A Ferenciek terén megjelent Jeszenszky Géza is – aki az Antall-kormány külügyminisztere volt, később Washingtonban és Oslóban volt nagykövet –, ő is támogatta Márki-Zayt. A felvétel azon a napon készült, mikora Fidesz beindította a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony-aláírásgyűjtését is, így a helyszínen feltűnt a kormányoldali Pesti TV-ből ismerős DJ Jeszy (Jeszenszky Zsolt) is, aki Jeszenszky Géza fia – és aki a fideszes stábhoz köszönt oda.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője is a helyszínen volt, ő a Telexnek azt mondta, Márki-Zay Péter azért nem fog nyerni, mert Gyurcsány embere. Márki-Zay erre úgy felelt a felvétel szerint, hogy sem ő, sem Karácsony Gergely nem Gyurcsány Ferenc embere. Azt már a Telexnek fejtette ki a jelölt, hogy azért is visszás ezzel támadni, mert a Fidesznek 11 éve volt, hogy az egykori miniszterelnök Gyurcsány körüli állítólagos visszaéléseket feltárja – erre pedig nincs válasza a kormánypártnak.

