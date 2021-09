Pesszimisták vagyunk, de már nagyon utaznánk – Így gondolkodnak ma a magyarok a járványhelyzetről

Egy új felmérésben arra keresték a választ, hogyan változtatta meg az európaiak fogyasztási szokásait a koronavírus-járvány.



A magyarok jövőképét az eService mérte fel, amely az EVO Group más európai leánycégeivel együtt arra kereste a választ: hogyan befolyásolta a fogyasztók szokásait a koronavírus-járvány. A Visa megbízásából készült felmérésben több mint 3500 embert kérdeztek meg a kontinens hét országában, közöttük 505 magyart – írja a hvg.hu.

A felmérésből kiderült, hogy mi magyarok szeretnék, ha az életük visszatérne a normális kerékvágásba, ám több mint 60 százalékunk úgy tartja, a normális élet legkorábban 2022-ben térhet vissza. A megkérdezettek hatoda úgy látja, még 2022-ben is számolni kell lezárásokkal, így, ebből a szempontból pesszimistábbak vagyunk az európai átlagnál.

A felmérés rámutatott, hogy csak a magyarok harmada tervez a járvány utáni időszakra.

Ezt magyarázhatja az is, hogy az európai átlagnál nagyobb arány (29 helyett 35 százalék) jelezte azt, hogy helyzete romlott a pandémia idején. Pedig szándékban nincs hiány: a magyarok más európai megkérdezettekkel összehasonlítva nagyobb arányban (44 százalék) jelezték, hogy a korlátozások feloldása után szeretnének moziba, színházba vagy koncertekre járni.

A megkérdezett magyarok legtöbbje (50 százalék) említette, hogy már nagyon szeretne utazni. A világjárvány után a magyar fogyasztók több mint 70 százaléka szándékozik hagyományos boltokban ugyanolyan gyakran vásárolni, mint a pandémia előtt, 15 százalékuk pedig még többször.

Az érdeklődési körök mellett vizsgálták a különböző fizetési módszerek népszerűségét is.

Így kiderült, hogy a modern, érintéses fizetési eszközöket használók nagyobb valószínűséggel tartják életszínvonalukat magasnak, illetve körükben több a nő, mint a készpénzes fizetést preferálók között. Ami a fiatalokat illeti: a 18-35 év közöttiek körében a legmagasabb (43 százalék) azok aránya, akik a kétféle fizetési módot váltogatják.

Általánosságban is ez a kör a legnagyobb (48 százalék Európában, 45 százalék Magyarországon), ugyanakkor az európai válaszadók 31 (a magyarok 32) százaléka már nem is szívesen fizet készpénzzel, amelyet nem tart higiénikusnak, sőt, gyakran nem is vásárolnak, ha csak készpénzzel lehet fizetni egy termékért vagy szolgáltatásért.

A kutatás szerint a vásárlási szokásainkban bekövetkezett változások tartósak lehetnek. A magyarok 66 százaléka – többen, mint a felmérésben szereplő többi európai országban – állítja, hogy ugyanolyan gyakran szándékozik kártyával fizetni, mint a világjárvány előtt, 23 százalékuk pedig még gyakrabban.

