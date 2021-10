Karácsony: "A létbiztonság nem luxus, hanem minden magyar embernek jár"

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 80 ezer forint nyugdíjprémium érkezik novemberben, amit a kormányfő a szokásos péntek reggeli Kossuth rádiónak adott interjújában jelentett be. Később közösségi oldalán megosztott bejegyzésben mondott egy soros köszönetet az időseknek. Több politikus is beállt a sorba az Idősek világnapja alkalmából, Karácsony Gergely is posztolt.



De jó volna, hogy ha nemcsak a mai nap köszönnénk meg azt a rengeteg szeretetet, gondoskodást és bölcsességet, amelyet időseinktől kaptunk, hanem az év minden egyes napján, úgy, hogy megadjuk nekik azt a megbecsülést, amelyet érdemelnek.

Karácsony elkeserítőnek tartja, hogy ma Magyarországon félmillió ember kevesebb, mint 100 forintos nyugdíjat kap, és a többi nyugdíjas korú honfitársunk is egyre nehezebben él meg a kevés nyugdíjából.

Már főpolgármesterként is fontosnak tartottam, hogy folyamatosan egyeztessek a nyugdíjas szervezetekkel, hiszen nélkülük semmilyen döntést nem hozhatunk. Nem lesz ez másként, ha miniszterelnök leszek. Igazságos nyugdíjrendszer bevezetését tervezzük, ahol a nyugdíjak nem szakadnak le a nettó minimálbértől, hanem velük együtt nőnek.

Arról is írt közleményében, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése mellett eseti segélyezést is biztosítanak a rászorulók számára, illetve kárpótolni fogják a rokkantnyugdíjasokat, a rokkantnyugdíjat pedig visszasorolják a nyugellátás körébe.

Én abban hiszek, hogy minden embernek jár a biztonságos, kiszámítható időskor, aki ápolásra szorul, annak a lehető legjobb, ha saját lakóhelyén kapja meg a szükséges gondoskodást. Ehhez jobban meg kell becsülnünk azokat, akik ápolási feladatokat látnak el, munkaviszonnyá nyilvánítva tevékenységüket.

Kiemelte:

A létbiztonság nem luxus, hanem minden magyar embernek jár, aki végigdolgozott becsülettel egy életet. Miniszterelnökként pedig nemcsak a választások előtt vagy az idősek világnapján gondolok majd erre, hanem mindig.

