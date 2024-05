Áder János volt testőre szerint bárki lehet célpont – A magyar védett személyek védelmét is meg kellene erősíteni

A Világgazdaság felkereste Áder János korábbi köztársasági elnök védelméért felelős testőrség vezetőjét, hogy megtudják, mi történhet most Szlovákiában a Robert Fico elleni merénylet után. Komoly veszélyre figyelmeztet a volt testőrségi vezető.

Pomozi Sándor dandártábornok a vg.hu-nak elmondta, hogy milyen protokoll szerint járhatnak el most Szlovákiában, és arra is kitért, hogy ő mit tenne, ha most döntéshozói helyzetben lenne.

Szlovákia miniszterelnökét sajtóhírek szerint a mellkasán és gyomrán találták el, az elkövetőt, egy 71 éves férfit a rendőrök elfogták. Az illetőt a szlovák sajtóban Juraj Cintulaként nevezték meg, és úgy tudják, egy lévai íróról van szó.

„Egy általános protokollt kell minden egységnek kidolgoznia, amikor a feladatát elkezdi. Ezek közé tartozik az egészségügyi háttér előzetes feltérképezése, felmérése és biztosítása a védett személy esetében. Olyanokra is ki kell térni, mint a vércsoportja, a betegségei, az allergiái, de még az intoleranciái is. Ezen felül egy másik, kész terv alapján működő gépezet beindításáról is gondoskodni kell, melynek részese a mentőszolgálat és a helyszínhez legközelebb eső kórház is. Utóbbinak rendelkezésre kell állnia folyamatosan” – nyilatkozta Pomozi Sándor dandártábornok.

Elmondta, hogy a nemzetközi gyakorlattal ellentétben náluk, az elnöki testőrségben és a terrorelhárítási központban hivatásos mentőtisztek dolgoztak napi 24 órában, teljes felszereléssel, akik ilyen esetben a testőrök biztosítása mellett megkezdték a sérült stabilizálást, és eldöntötték, hogy a célkórházba vigyék-e, vagy hívjanak hozzá mentőhelikoptert.

„A szlovák kollégák nagyon ügyesek, jól felkészültek, többjüket személyesen ismerem, sok közös képzésünk, gyakorlatunk volt a múltban” – tette hozzá Pomozi Sándor, aki azt is felvázolta, hogy mi történhet Szlovákiában a merényletet követően.

Az egészségügyi ellátással párhuzamosan elkezdődik a felderítő munka, a helyi videófelvételek és képek begyűjtése, a tanúk beazonosítása, meghallgatása. Továbbá a családtagok és az összes többi védett személy biztonságát meg kell erősíteni. Amíg nem tudjuk, hogy milyen céllal követték el a merényletet, addig bárki lehet célpont.

