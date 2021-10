"Zsidózó és cigányozó, károkozó kiskáder" – Jakabot keményen támadja a fideszes média

Erősen kezdett a fideszes lakájmédia remek terméke a Pesti Srácok, hiszen Úgy szeretnék én lenni a CSOK-király – címmel hoztak le egy Jakab Péterről szóló cikket.



Kép: Jakab Péter/Facebook

Jakab már válaszolt CSOK-al kapcsolatban a "fideszes ficsúroknak" ezzel kapcsolatban, annyit írt nekik a közösségi médiában, hogy:

fideszes ficsúrok napok óta azon élvezkednek, hogy felvettem a csokon keresztül egymillió forintot használt lakás vásárlására még 2017-ben.

Ám ahogy a PS karaktergyilkolja Jakab Pétert arra már szinte szavak sincsenek, mutatunk is belőle pár részletet.

Ez viszont nem akadályozta meg a parizerkirályt abban, hogy ezt követően évekig ne kiáltson kígyót-békát minden olyan intézkedésre, amit a kormány hozott, köztük a családtámogatásra is. Kinek hiteles még a most is parttalanul és ötvenes éveket idézően fenyegetőző Jakab Péter?

A lap azonban még ennél is tovább megy, ugyanis kifejti, hogy:

A saját pártját szétszalámizó, és azt a baloldal hardcore felére kormányzó egykori zsidózó és cigányozó kiskáder ma már a populista demagógia egyik tanítani való példájává vált. Rövid tündöklését láthatóan az egyre közeledő csúfos bukás követi majd, de azért néhány év alatt rengeteg kárt okozott és okoz a magyar embereknek, a magát nemzetinek hirdető és jóformán Gyurcsány ellen létrejött pártot pedig pont a Szemkilövető karjaiba lökte szolid harminc ezüstért és öt perc hírnévért.

- írták neki címezve.

De aki ennyire figyel a magyar emberek pénzére és ennyire szívén viseli a sorsukat, az a Piros Arany kenegetése és a fölösleges ordítozás, száraztésztázás és krumplizás helyett beszéljen inkább arról, hogy mit vezetne be a csok helyett, ha a baloldal kormányra kerül

- üzenték neki.

Ha fideszes lennék, valószínűleg loptam volna egy rakat pénzt, építettem volna belőle egy villát, és még esetleg egy balatoni nyaralóra, akarom mondani „családi házra” is igényeltem volna egy 10 milliós csokot. Jaj, bocsánat, ez utóbbit a fideszes Varga Judit igazságügyi miniszter csinálta meg.

- válaszolta Jakab Péter a gyalázkodásra, ám azonban ez nem az első, hiszen a Pesti Srácok mellet Bayer Zsolt és a Mandiner is erről cikkezett.

