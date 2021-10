Öngyilkossági szándékkal hajtott a vonat elé a nő – túlélte, most vádat emeltek ellene

A kocsiját kettészelte az érkező gyorsvonat, a nő azonban csak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Vádat emelt egy 49 éves nő ellen a Győri Járási Ügyészség, aki tavaly ősszel öngyilkossági szándékkal hajtott egy vasúti átjáróba egy vonat elé, amely kettészakította a nő kocsiját, a nő azonban túlélte a balesetet – számolt be az esetről a Telex a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség közleménye nyomán.

Fotó: ugyeszseg.hu/Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A vádirat szerint a 49 éves nő magánéleti gondok miatt hajtott autójával szándékosan, öngyilkossági szándékkal egy Győr melletti település határán a sínekre a tilos jelzés ellenére, ahol a Hegyeshalom felől Budapestre tartó gyorsvonat ketté is szakította az ütközés után a járművet, amit le is lökött a sínekről. A nő azonban csak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el az ütközés következtében, a vonaton pedig nem sérült meg senki.

A vádirat szerint a mozdonyban 3,7 millió forintot meghaladó kár keletkezett. A nő ellen közlekedés biztonsága ellen elkövetett bűntett miatt emelt vádat az ügyészség, vele szemben akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, az ügyészség pedig emellett még azt is indítványozta, hogy a járművezetéstől is tiltsa el a bíróság. A nyomozást a Győri Rendőrkapitányság rendőrei végezték el, az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni – olvasható a cikkben.

Forrás: telex.hu, ugyeszseg.hu

Ingyenes, anonim, a nap 24 órájában hívható lelki elsősegély-szolgálat várja a hívásokat a 116-123 és 06-80-810-600 telefonszámon. Ha öngyilkossági gondolatai vannak, ezt az oldalt olvassa el, mielőtt bármilyen kárt tenne magában. Ha másvalakiért aggódik, ezen az oldalon talál tanácsokat, hogy mit lehet tenni ilyen helyzetben.