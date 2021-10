Kérdések és válaszok a téli gumikról

Ebben a cikkben olyan kérdéseket gyűjtöttünk össze, amit az ember legalább egyszer feltesz az élete során. Egyre több felhasználót foglalkoztat, hogy milyen előnyei vannak a rendszeres gumicserének, mikor kell használni a téli gumikat, valamint arról is írunk, hogy honnan lehet felismerni, a megfelelő fenntartási tanácsok pedig felteszik a pontot az i-re. (x)

Honnan tudhatjuk, hogy kell-e téli gumi?

Az alapszabály azt mondja ki, hogy akkor lesz rá szükségünk, ha a hőmérséklet 7 fok alatt van. Nagyon fontos, hogy ne a nappali maximumokat nézzük meg! Amikor az átlaghőmérséklet eléri a 7 fokot, akkor lesznek olyan napszakok (főleg hajnalok), ahol már 2-3 fok körül van a levegő hőmérséklete.

Mi különbözteti meg a többi abroncstól?

A téli gumit úgy tervezték meg, hogy jobb teljesítményt nyújtson a téli körülmények között, például a nedves, havas és jeges utakon. Javítja a jármű tapadását, teljesítményét, valamint a biztonságát, miközben rövidebbé teszik a féktávolságot.

Honnan ismerhetjük fel?

Sokan beérik az M+S felirattal, ez azonban a négyévszakos abroncsokon is megtalálható, valamint bizonyos SUV abroncs is jelzi. Ha biztosra akarunk menni, akkor a hópehely szimbólumot keressük. Persze, emellett rajta lehet az M és S, tehát a sár és hó rövidítés is. Nagyon fontos, hogy a kifejezetten téli közlekedésre szánt abroncsok a havas és lucskos időben is megfelelően tapadjanak.

Kombinálhatók más abroncsokkal?

Amikor a csere mellett döntünk, akkor nem szabad csak egy gumit cserélni. Télen egyszerre négyet cseréljünk, hogy a gumik ne befolyásolják a fékezést és a kanyarodást. Ugyanazokat az abroncsokat használjuk, ne kombináljunk.

Meddig bírják a gumik?

Azt javasoljuk, hogy minden abroncsot 5 éves kortól kezdve rendszeresen ellenőrizzen egy szakember. Az ellenőrzés évente egyszer szükséges, és mindig az aktuális szezon előtt menjünk. Az előírások szerint a futófelület nem csökkenhet 1,6 mm alá, azonban a zord télhez inkább 4 mm profilmélység tanácsos. Ha pedig a gyártási időtől kezdve már 10 év is eltelt, akkor a biztonságunk érdekében tanácsos a csere mellett dönteni.

Milyen gyakran kell megvizsgálni a gumit?

Az ötödik évtől kezdve évente legalább egyszer.

Mennyibe kerül a standard gumiabroncs?

Az árakat a gumi minősége és márkája befolyásolja, azonban a mérete határozza meg. Minél kisebb az abroncs, annál könnyebben és kevesebbért szerezhető be. Csak a példa kedvéért a legolcsóbb Hankook téli gumi 10 ezer forint alatt van, de 305/30R20 méretben 20 ezer forint alatt használtként sem fogjuk megtalálni. A prémium kategóriában hasonló helyzetek uralkodnak, Pirellit 18 ezerért is találni, de 325/55R22-es méretben 45 ezer forint felett van darabja.

Mi az előnye a használatuknak?

Jobb vezetési élményt érünk el jégen és hóban, valamint a nedves útvonalakon. Fokozott tapadást és biztonságot nyújtanak, amihez mindig rövidebb féktávot kapunk majd. Amennyiben a biztonságunkat helyezzük az első helyre, akkor első utunk a szervizbe vezet, hogy minél hamarabb lecseréljék az abroncsokat.

