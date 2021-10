Újabb e-mail a Kormányzati Tájékoztatási Központtól.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Azok, akik online jelentkeztek a koronavírus elleni védőoltásra, és feliratkoztak, azok a napokban egy újabb e-mailt kaphattak a kormánytól.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A koronavírus-járvány negyedik hulláma elérte Magyarországot is. Egész Európában, így hazánkban is nő a betegek száma. A most terjedő delta vírusmutáns gyorsan terjed, és súlyosabb megbetegedést képes okozni. A legnagyobb veszélyben továbbra is a beoltatlanok vannak